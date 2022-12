Mit Konzert und Schuhputz-Aktion fast 4000 Euro gespendet

Den stolzen Betrag von 3885,52 Euro haben die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen der Musikmittelschule Freistadt im Advent für Sozialprojekte gesammelt. Die Summe konnte aus Einnahmen des Adventkonzertes in der Stadtpfarrkirche am 2. Dezember sowie aus einer Schuhputz-Aktion zusammengetragen werden. Etwas mehr als 2000 haben die Besucherinnen und Besucher aus dem Adventkonzert in den Spendenkorb geworfen. Das stimmige Konzert hat anscheinend viele Herzen berührt. Dieser Betrag wurde auch schon an den Sozialmarkt Freistadt übergeben. Gleichzeitig wurden auch viele Kisten mit Lebensmittel von den 3. Klassen gesammelt und an die „Arcade Freistadt“ übergeben.

Darüber hinaus gingen die Viertklässler dieses Jahr wieder Schuhe putzen und erarbeiteten damit die beachtliche Summe von 1826,23 Euro. Mit dieser Summe unterstützen sie Mädchen, die auf den Straßen von Kenias Hauptstadt Nairobis leben. Das Rescue Dada Centre hilft diesen Mädchen, ein geregeltes Leben mit Schulausbildung zu beginnen. Die Aktion „Fairplay“ des Landes OÖ wird diese Spende übrigens noch verdoppeln.

