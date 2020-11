Mit Grußkarten Freude schenken

Mit einer Aktion versucht der Sozialsprengel Oberes Mühlviertel (SOM) Freude, Achtung und Wertschätzung zu den Menschen zu bringen. "Jeder Mensch freut sich, wenn er eine Karte mit einem aufbauenden Spruch oder einem lieben Kompliment bekommt." Ausgehend von dieser Annahme ließ der SOM Karten mit verschiedenen Motiven und Sprüchen drucken. Nun werden die Karten kostenlos angeboten. Einzige Bedingung – die Karte muss tatsächlich geschrieben und versendet werden. "Menschen Freude schenken – das ist doch wunderbar! Das geht immer, auch wenn alles in Ordnung ist", lädt SOM-Obmann Max Wiederseder ein, von dem Angebot Gebrauch zu machen. Die Karten sind erhältlich bei den Sparkassen, der Raiffeisenbank Donau-Ameisberg, in der Gärtnerei Altenfelden, im Stefansplatzerl in St. Stefan, im Nahversorger Pfarrkirchen und bei Spar Jetschgo in Sarleinsbach.

