Mit Europa-Wissen eine EU-Reise gewonnen

ST. GEORGEN AN DER GUSEN. Der Berufsschüler Andreas Spary sicherte sich den Sieg beim „Europa-Quiz“-Landesfinale

Landtagspräsident Viktor Sigl, Europa-Quiz-Landessieger Andreas Spayr, Geschäftsführer Herbert Strasser Bild: Land OÖ

Beim Landesfinale des „EuropaQuiz – Quiz politische Bildung“ des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur zeigte Andreas Spary aus St. Georgen an der Gusen in der Kategorie „Berufsschulen“ auf: Er setzte sich gegen die starke Konkurrenz durch und darf sich über eine zweitägige Reise zum Ausschuss der Regionen in Brüssel freuen. Landtagspräsident KommR Viktor Sigl besuchte Spary bei dessen Arbeitgeber Strasser Markt Perg, um ihm den Preis symbolisch zu überreichen. Gemeinsam mit Sigl wird Andreas Spary die Plenarsitzung am 6. und 7. Februar live mitverfolgen sowie sämtliche EU-Institutionen und Sehenswürdigkeiten der EU-Hauptstadt besuchen.

„Mit der Ablehnung des Brexit-Vertrages durch das britische Parlament hat die Europäische Union eine ungewohnte Herausforderung zu meistern. Wir müssen jetzt noch enger zusammenrücken und als kompakte Einheit auftreten. Aus diesem Grund müssen Politikerinnen und Politiker die Vorteile der EU für Oberösterreich den Bürgerinnen und Bürgern verstärkt näherbringen“, betont Landtagspräsident Sigl.

Ein zentraler Schwerpunkt dieser Bewusstseinsarbeit liegt bei den Jugendlichen, die von den Entwicklungen am meisten betroffen sind. „Es ist wichtig, dass sich die junge Generation in die Politik einbringt und aktiv mitgestaltet. Veranstaltungen wie das Europa-Quiz sensibilisieren die Jugend für das Thema Europa und Europäische Union maßgeblich. Deshalb unterstütze ich dieses Projekt jedes Jahr aufs Neue. Auch heuer nehme ich den Sieger der Kategorie Berufsschule zwei Tage zur Plenarsitzung des Ausschusses der Regionen nach Brüssel mit“, sagt Sigl.

