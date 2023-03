Alle Kinder, die seit den 80er-Jahren in Rohrbach gesund gepflegt wurden, kennen wohl Schwester Vera.

In der Pflege sind es nach wie vor die Frauen, die Tag für Tag Großartiges leisten. Zu keiner Zeit waren sie aus dem Gesundheitswesen wegzudenken. Dabei ist es nicht nur die fachliche Kompetenz, welche die Fachkräfte in der Pflege auszeichnet. Eine von ihnen ist nun in den Ruhestand gegangen.