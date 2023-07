Mit dem Tannenhaus war man nicht auf dem Holzweg

Als sich Walter Wöss mit einigen engagierten Julbachern vornahm, einen klimafitten Kindergarten zu bauen, waren die Dächer in der Region noch weitgehend frei von Photovoltaikanlagen, und die heutigen Klimakleber waren noch gar nicht geboren. Damals freuten sich die Mitglieder des Vereins "Julbach aktiv", für ihre Kinder einen nachhaltigen Kindergarten zu schaffen. Nun gehen schon die Enkerl der "Tannenhaus-Crew" in einen der ersten Kindergärten in Holzbauweise.