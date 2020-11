Der am Samstag von der Regierungsspitze verkündete Lockdown bringt in vielen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens teils kräftige Einschnitte mit sich. Doch zeitgleich mit den Ausgangsbeschränkungen formieren sich in vielen Gemeinden nun auch wieder die privaten Nachbarschaftshilfen, die bereits während der ersten Corona-Welle zwischen März und Mai vielen Menschen unbürokratische Hilfe angeboten haben.