Mit dem Damenturnier startete die Tarocksaison

Mit dem ersten reinen Tarockturnier exklusiv für Damen startete im Gasthaus Haudum in Helfenberg die Tarocksaison. 170 tarockbegeisterte Frauen kamen zu dieser Premiere, für die extra Damen-Tarockkarten nach historischem Vorbild gedruckt wurden. Die besten Karten hatte Ursula Mairhofer aus Wels. Sie gewann vor Bianca Schmidbauer aus St. Wolfgang und Elke Hinterndorfer aus Ottensheim. Der Startschuss zur 27. Saison des Raiffeisen Tarockcups erfolgt schon am 6. Oktober ebenfalls im Gasthof Haudum. Natürlich sind auch dazu alle Damen eingeladen und auch immer wieder in den Siegerlisten zu finden – vielleicht gibt es ja bald eine Gesamtsiegerin. Wer sich heuer noch nicht drübertraut, für den gibt es auf vielfachen Wunsch einen Tarockkurs vom Helfenberger Club. Der Kurs richtet sich an Anfänger und Wiedereinsteiger aller Altersgruppen – männlich und weiblich. Gespielt wird acht Mal jeweils donnerstags ab 18 Uhr im Gasthaus Haudum. Auftakt ist am 5. Oktober. Geleitet wird der Kurs von Rudolf Anzinger gemeinsam mit Reinhold Mitterlehner, Peter Haudum und Werner Pamminger. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass das gesellige Tarockieren in der Region wieder mehr gepflegt wird. Daher sind alle herzlich eingeladen", sagt Haudum. Die Kosten: zehn Euro pro Abend. Anmeldungen werden auch im Gasthof Haudum entgegengenommen.

