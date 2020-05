Mit dem Abt dem Schöpfer auf die Spur kommen

Der heilige Bonaventura sagte über die Schöpfung: "Wer vom Glanz der geschaffenen Dinge nicht erleuchtet wird, ist blind; wer durch dieses laute Rufen der Natur nicht erweckt wird, ist taub; wer vor diesen Wundern der Natur Gott nicht lobt, ist stumm; wer durch diese Signale der Welt nicht auf den Urheber hingewiesen wird, ist dumm. Öffne darum die Augen, wende dein geistliches Ohr ihnen zu, löse deine Zunge und öffne dein Herz, damit du in allen Kreaturen deinen Gott entdeckest, hörest, lobest, liebest, ... damit nicht der ganze Erdkreis sich anklagend gegen dich erhebt." Diesen Gedanken nachhängen kann man bei den Wander-Exerzitien mit dem Schlägler Abt Lukas vom 12. bis 17. Juli. "Je nach Witterung wollen wir im ‚Garten Böhmerwald‘ und in der Region Schlägl miteinander unterwegs sein und uns inspirieren lassen. Schweigend gehen und im Schweigen sein, ist ein wesentliches Element dieses Kurses", lädt der Prälat ein. Wanderkleidung erforderlich. Anmeldung unter 07281 / 8801 400, oder per E-Mail an: seminar@stift-schlaegl.at

