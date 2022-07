Mit Altreifen und Restbeton gegen den Photovoltaik-Engpass

Aus Aluminiumprofilen werden im Regelfall jene Auflagen zusammengesetzt, auf denen Photovoltaikmodule bei Flachdächern ruhen. Das ist aus zweierlei Hinsicht herausfordernd: Einerseits bedarf die Aluproduktion eines hohen Energieeinsatzes, andererseits sind die Lager für Leichtmetallprofile aufgrund der hohen Nachfrage derzeit ohnehin leergefegt. Viele Unternehmen "stehen" deshalb in der Montage still, Aufträge können nicht fertiggestellt werden.

Die Frage, was man denn als Alternative für den herkömmlichen Unterbau einsetzen könnte, trieb zuletzt auch den Unternehmer Bernhard Hoser um. "Ich stehe mit vielen Betrieben in Kontakt, die derzeit händeringend Material suchen. Alle leiden unter diesem Engpass", sagt der Mitterkirchner. Der Groschen fiel, als ihn eine seiner Fahrten an einem Altreifenstapel vorbeiführte. "Da kam mir die Idee, Altreifen mit Beton zu füllen. Daraus lassen sich einfache Ständer fertigen, die man mit leicht angewinkelten Betonlagern kombinieren kann."

Rasch wurde aus der Idee ein Prototyp. Siehe da: Hosers Unterkonstruktion erfüllte nicht nur in Hinblick auf Druckstabilität und Windfestigkeit sämtliche Vorgaben, sondern brachte auch noch in der Montage einen Zeitvorteil. Ganz abgesehen vom Umweltaspekt: "Der Aufbau besteht zu 95 Prozent aus Recyclingmaterialien. Neben den Altreifen beziehe ich auch den Beton von den täglichen Restmengen eines Mischwerks in der Region", beschreibt Hoser seinen Materialmix.

Vor allem für Flachdächer auf Einfamilienhäusern und Garagen ohne Durchdringungs-Befestigung sei die von ihm entwickelte Unterkonstruktion bestens geeignet. Mit einer Prüfung zum Sammler und Behandler nicht gefährlicher Güter sicherte sich der Mühlviertler inzwischen die erforderliche Qualifikation auf dem Papier, um mit seiner Erfindung, der Hoser den Namen "BIRELI STAND up" gegeben hat, dort einspringen zu können, wo der Materialengpass die Energiewende ins Stocken zu bringen droht. (lebe)