Mit 1,28 Promille: Alkolenker fuhr im Mühlviertel geradeaus über Kreisverkehr

In Bergheim kam es am Sonntag gegen 22 Uhr zu einem Unfall, der von einem alkoholisierten Lenker verursacht wurde. Der 60-Jährige aus dem Bezirk Zwettl fuhr von Aschach kommend in Richtung Ottensheim. Auf der Höhe des Kreisverkehrs in Feldkirchen auf der Aschacher Straße (B131) fuhr der Lenker gerade über den Kreisverkehr. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen PKW und kam von der Fahrbahn ab. Der PKW krachte gegen einen Zaun neben der Fahrbahn. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.

