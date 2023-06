Missglücktes Überholmanöver forderte einen Schwerverletzten

Eine Ausfahrt mit dem Motorrad hat für einen jungen Mann aus dem Bezirk Rohrbach am Freitag im Spital geendet. Der 24-Jährige war gegen 12:35 Uhr auf der L1472 in Richtung Langfirling unterwegs, als es im Gemeindegebiet von Sankt Leonhard bei Freistadt zu dem Unfall kam.

Nach einem missglückten Überholmanöver verlor der Biker die Kontrolle über sein Zweirad: Er kam von der Fahrbahn ab und krachte am Ende einer Kurve gegen eine Böschung. Der 24-Jährige kam zu Sturz und blieb schwerverletzt auf der Böschung liegen. Der Rettungshubschrauber C 10 brachte ihn in das Uniklinikum nach Linz, teilte die Polizei am Abend mit.

Es war dies nicht der einzige schwere Motorradunfall am Freitag. In der Steiermark zog sich ein 59-jähriger Oberösterreicher bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw tödliche Verletzungen zu:

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreicher starb bei Motorradunfall in der Steiermark TEUFENBACH. Ein 59-jähriger Oberösterreicher ist Freitagvormittag im obersteirischen Teufenbach-Katsch (Bezirk Murau) mit seinem Motorrad tödlich ... Oberösterreicher starb bei Motorradunfall in der Steiermark

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.