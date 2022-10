Missglücktes Überholmanöver endete mit Frontalzusammenstoß

Eine 50-jährige Pkw-Lenkerin hatte auf Höhe der Ortschaft Mühldorf versucht, einen Traktor, der mit zwei leeren Anhängern in Richtung Ottensheim unterwegs war, zu überholen. Das Überholmanöver, das vor ihr schon zwei weitere Autos in der Kolonne durchgeführt hatten, misslang jedoch: Als sich die Frau aus dem Bezirk Eferding auf Höhe des ersten Anhängers befand, bemerkte sie den entgegenkommenden Wagen eines 32-Jährigen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Die beiden Pkw kollidierten frontal. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 32-jährigen Mühlviertlers auf die Böschung geschleudert, der Wagen der Frau kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Zuvor war eines der beiden Fahrzeuge gegen den Traktor-Anhänger gekracht, wodurch dieser umkippte und über eine Böschung rutschte.

Der 26-jährige Traktorfahrer und seine 21-jährige Beifahrerin aus dem Bezirk Amstetten blieben unverletzt. Die beiden Pkw-Lenker konnten sich aus ihren Fahrzeugen befreien und wurden von der Rettung in den Med Campus III und in das UKH Linz verbracht. Für die Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren Mühldorf und Bad Mühllacken an.