Millioneninvestition der Brauerei Freistadt: Gesamte Logistik übersiedelt an den Stadtrand

Die Brauerei Freistadt hat in den vergangenen Jahren viele Biergenießer von der Qualität ihres Biers überzeugen können. Ob in den Schankanlagen der Gastronomie oder im Kühlschrank daheim: Freistädter Bier ist in aller Munde. Mit diesem Erfolg stößt die Brauerei jedoch an die Kapazitätsgrenzen ihres geschichtsträchtigen Brauhauses im Stadtzentrum. „Wir haben in den vergangenen zehn Jahren unseren Warenumschlag verdoppelt“, sagt Geschäftsführer Ewald Pöschko. Vor diesem Hintergrund habe man sich schon längere Zeit Gedanken über Expansionsmöglichkeiten gemacht. Da jedoch rund um das Brauhaus keine größeren Flächen mehr verfügbar sind, wird diese Expansion nun an der Westumfahrung verwirklicht - und zwar in Form eines Logistikzentrums.

Dieses entsteht auf einem 24.000 Quadratmeter großen Areal im INKOBA Betriebsbaugebiet Freistadt-Süd. Der Neubau, in den die Braucommune etwa neun Millionen Euro investiert, soll einerseits alle technischen Anforderungen erfüllen, andererseits aber auch den 35 hier tätigen Mitarbeitern optimale Arbeitsbedingungen bieten. Dementsprechend positiv sei die Nachricht über den geplanten Neubau auch bei den Mitarbeitern aufgenommen worden, sagt Verkaufsleiter Josef Horner.

Die Planung des Logistikzentrums wurde vom Technischen Büro Weihenstephan umgesetzt. Die regionale Baufirma Holzhaider wurde als Generalunternehmer für diesen Neubau beauftragt.

Bier wird weiterhin im Brauhaus gebraut

Das Freistädter Bier werde auch in Zukunft im Herzen von Freistadt im historischen Brauhaus gebraut, versichert Ewald Pöschko. Die gesamte Logistik mit 16 LKWs wird aber von der Innenstadt an den Rand von Freistadt – mit direkter Anbindung an die S10 – verlagert. Das bringt der Freistädter Innenstadt ein gutes Stück an Verkehrsberuhigung. Denn künftig fährt zwischen der Brauerei und dem Logistikzentrum nur mehr ein Biershuttle, der das in Flaschen und Fässern abgefüllte Bier in das drei Kilometer entfernte Logistikzentrum und das Leergebinde wieder zurück zur Brauerei bringt.