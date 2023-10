St. Georgen am Walde: Millionen in Bildung und Jugend investiert

Eines der aufwändigsten Gemeindeprojekte in der Geschichte von St. Georgen am Walde wurde am Sonntag offiziell abgeschlossen: Die Innensanierung der Volks- und Mittelschule. Vor zwei Jahren wurde der Finanzierungsplan für dieses Vorhaben mit einem Kostenrahmen von 3,7 Millionen Euro durch das Amt der Oö. Landesregierung genehmigt. Seiter wurden die Sanierungsschritte in einer Bauzeit von zweieinhalb Jahren durch den Totalübernehmer umgesetzt. Etwa 500 Besucher nutzten die Gelegenheit, beim Tag der offenen Tür einen Blick in die erneuerten Schulgebäude zu werfen und sich das von den Volksschulkindern einstudierte Musical "Die Grillen und die Ameise" anzusehen.

Neben der Erneuerung der gesamten Haus- und Elektrotechnik standen auch die Erneuerung sämtlicher Böden, Decken, Türen in allen Klassenräumen auf dem Programm. Ebenso wurden der Physiksaal, die Schulbibliothek, die Schulküche und die Lehrerzimmer neu ausgestattet. In sämtlichen Klassenräume ersetzen multimediale Smartboards die bisherigen Tafeln. Weiters wurden die Kanalrohre erneuert, ein elektrischer Sonnenschutz angebracht und die Brandmeldeanlage auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Den Schülern und Lehrern steht nun eine moderne Bildungseinrichtung zur Verfügung. Das wurde am Sonntag bei einem Festakt mit Tag der offenen Tür entsprechend gefeiert. Die Schülerinnen und Schüler brachten sich in den Ablauf des Festes aktiv ein: Sei es von der Moderation des Festaktes über Musik- und Tanzeinlagen bis zu Präsentationen im Physiksaal. "Ein dermaßen großes Bauprojekt haben wir nicht oft in unserer Gemeinde. Damit investieren wir in die Zukunft der Gemeinde und in unsere Jugend", sagte Bürgermeister Heinrich Haider (SP) über das vollendete Werk.

Bei einem ebenfalls von Schülern moderierten "Bildungstalk" kamen Oberösterreichs Bildungsdirektor Alfred Klampfer, Schulqualitätsmanager Andreas Reisinger, Mittelschuldirektor Erwin Bindreiter und Volksschuldirektor Christian Geyrhofer zu Wort. Ehrengäste waren zudem Landesrat Michael Lindner und NR-Abg. Bgm. Nikolaus Prinz. Beide betonten die Bedeutung der Schulen und des Lehrpersonals im ländlichen Raum und gratulierten zu dem gelungenen Schulbauprojekt. Zum Ende der Feier segnete Pfarrer Rafal Czajkowski das runderneuerte Schulgebäude.

