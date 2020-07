An den Hauptverkehrsadern funktioniert der öffentliche Verkehr meist hervorragend. Allerdings gehört in ländlichen Regionen, wie im Bezirk Rohrbach, das private Auto einfach dazu. Meist beschränkt sich der familiäre Fuhrpark nicht auf eine Karosse. Ein Zweitauto ist Pflicht, sobald beide Partner berufstätig sind. Denn: So schön der Bezirk Rohrbach auch ist, so schwer ist es, hier mit öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B zu kommen.