Michael Hofer gewann in Rekordzeit das Race Around Austria 1500

Ein Meisterwerk der Ausdauer und Vorbereitung lieferte Michael Hofer unterstützt von einem professionellen Team beim Race Around Austria 1500. Ein neuer Rekord stand zu Buche, als der Mühlviertler die Ziellinie des RAA 1500 überquerte. Dieses Nonstop-Radrennen führt entlang der grenznahen Straßen rund um Österreich, biegt allerdings nach dem Großglockner Richtung Zell am See und Saalfelden ab.