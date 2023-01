Messe versammelt in Freistadt geballte Kompetenz für Bauherren

Die Mühlviertler Baumesse ist traditionell die erste Messe des Jahres in Oberösterreich. Sie gibt damit auch den Startschuss für die aktuelle Bausaison, die heuer angesichts des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds mit besonders großer Spannung erwartet wird.

Nachdem man im vergangenen Jahr pandemiebedingt in den März ausweichen musste, findet die Messe heuer wieder an ihrem angestammten Termin am letzten Jänner-Wochenende statt. Ab Freitag, 9 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, steht das Messe-Areal in Freistadt ganz im Zeichen von Bauen, Wohnen und Sanieren. Mehr als 120 Aussteller haben sich bei Messeveranstalter Klaus Steger angemeldet. Sie werden am Wochenende in Freistadt eine große Palette an Qualitätsprodukten und innovativen Lösungen aufbieten und damit in den beiden Messehallen eine Fläche von mehr als 5500 m² bespielen.

Die Besucher erhalten einen guten Überblick über die neuesten Techniken, Produkte und Systeme für den Neu-, Um- oder Ausbau sowie für das Wohnen mit allen Sinnen. Ein umfangreiches Vortragsprogramm rundet das Programm optimal ab und liefert zusätzlich viele Tipps und Tricks für eine gelungene Planung und Durchführung beim Bauen, Sanieren und Renovieren mit heimischen Professionisten.

Ein Fixpunkt auf der Mühlviertler Baumesse ist seit Jahren die „Mühlviertler WOHNart“. Hierzu haben sich regionale Handwerksbetriebe aus den unterschiedlichsten Branchen zusammengeschlossen, um auf einer Fläche von mehr als 300 m² ihre hochwertigen Leistungen und Produkte vom Küchendesign bis zum gemütlichen Kachelofen vorzustellen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper