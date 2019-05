Messe Freistadt setzt heuer auf Technik, Natur und Zukunft

Beachtliche 30.000 Besucher lockte zuletzt die Messe Mühlviertel nach Freistadt. Auch heuer wollen die Veranstalter eine sommerliche Erlebnismesse auf die Beine stellen, die die Massen anspricht. Unter dem Motto „Technik-Natur-Zukunft“ will Freistadt dieses Mal eine Brücke bauen zwischen den faszinierenden Welten der Natur und der Technik.

Vier Tage lang – vom 15. bis 18. August (jeweils 10 bis 18 Uhr) - werden regionale Initiativen und Betriebe ihre Produkte und Serviceleistungen zum diesjährigen Schwerpunktthema näher bringen: Von Energie sparen und speichern, Energie gewinnen mit Wind, Solar und Photovoltaik, Heizen mit Biomasse und Erdwärme, Wasser sparen und schützen bis Innovationen für Haus, Garten und Freizeit.

Neu: E-Mobilitäts-Rallye

Zum Auftakt startet bereits am Abend des 14. August der Vergnügungspark, während die Aufsteiger der Band „ZWIRN“ im Festzelt beste Unterhaltung garantieren. Neu ist heuer eine E-Mobilitäts-Rallye am Eröffnungstag. Den Feiertag beschließt ein Unternehmerabend mit Modenschau. Der Freitag ist ganz den Familien und Senioren gewidmet - Ermäßigungen für die Kinder inklusive. Höhepunkt am Samstag ist das Sportereignis „Mühlviertel 8000“, bei dem im Vorjahr mehr als 1.300 Athleten teilgenommen haben. Am Sonntag werden der Schuhplattler-Bewerb und der „Tag der Blaulichtorganisationen“ durchgeführt.

„Wir sind Wetter“

Das Thema „Wetter“ wird erstmals Schwerpunkt einer Publikumsmesse. In einem eigenen „Wetterhaus“ präsentiert der bekannte „Wetter-Hans“ an allen Messetagen Bauernregeln, Mitmach-Aktionen und kurzweilige Wetter-Geschichten für groß und klein. Einen weiteren Publikumsmagneten bildet die künstlerisch gestaltete Sonderschau in der Messehalle. Heuer steht die Schönheit der Nacht im Mittelpunkt: Unter dem Titel „Gloria Noctis“ wird eine Fusion zwischen Naturwissenschaft und Technik inszeniert, etwa mit lebenden Seidenspinner-Schönheiten und deren Geweben. Für viel Musik und gute Unterhaltung steht das bewährte Team der Mühlviertler Wiesn um die heimische Gruppe „Da Wirt 4s Fest“.

Mehr Platz für Aussteller

Wer als Aussteller mitmachen will, kann sich gerne noch bis Ende Juni melden: Tel. 0660 56 70 787 oder per Mail unter office@messe-mühlviertel.at

Der Eintritt sowohl in die Erlebnismesse als auch in die Wiesn ist an allen Messetagen kostenlos.