Messe Freistadt plant Neustart der "Wiesn" im August

Auch wenn die Erleichterung bei den heimischen Musikkapellen über die grundsätzliche Möglichkeit von Proben groß ist: Die Regelung, dass pro Musikerin und Musiker 20 Quadratmeter Platz gewährleistet sein muss, macht Proben in Innenräumen für die meisten Kapellen zu einem Ding der Unmöglichkeit.

"Wenn eine Musikkapelle zum Beispiel mit 40 Musikanten proben möchte, bräuchte sie ein Probenlokal mit 800 Quadratmetern", erläutert Franz Jungwirth, Freistädter Bezirksobmann des Österreichischen Blasmusikverbands. Er hat darüber mit Messepräsident Franz Kastler gesprochen und eine gemeinsame Lösungsmöglichkeit entwickelt. "Wir öffnen die große Messehalle 1 und stellen sie regionalen Musikvereinen für ihre Proben bis auf Weiteres kostenlos zur Verfügung", informiert Messepräsident Franz Kastler. Interessierte Musikvereine können sich direkt bei Bezirksobmann Franz Jungwirth melden, der die Terminplanung koordiniert.

3200 Quadratmeter für Musik

Die Messehalle 1 hat insgesamt 3200 Quadratmeter. Durch die Unterteilung mit großen Vorhängen können auch mehrere Kapellen an einem Tag aufbauen und proben. Ausreichend Stühle stehen bereit, auch Licht, Toiletten, Parkplätze. Noten, Pulte und Instrumente sind selbst mitzubringen.

"Wir führen die Messe Mühlviertel ehrenamtlich und verstehen daher die Sorgen der Vereine in unserer Region sehr gut", sagt Franz Kastler. "Wir haben in Freistadt eine moderne und bestens geeignete Infrastruktur und wollen mit unserem Angebot einen Beitrag für den Neustart von Kultur und Vereinsleben im Mühlviertel leisten." Die Messehalle 2 wird unterdessen weiterhin bis voraussichtlich Juli für die Covid-19-Impfungen genützt.

Messe im August geplant

Während die Musikvereine ihre Probentermine buchen können, laufen bereits die Vorbereitungsarbeiten für die heurige Erlebnismesse und Mühlviertler Wiesn. Dabei sollen Ehrenamt und Vereine eine große Rolle einnehmen. "Wir möchten das 70-Jahr-Jubiläum des Österreichischen Blasmusikverbands auch in unserem Bezirk feiern", sagt Franz Jungwirth. Dazu könnte etwa ein Sternmarsch von Musikkapellen ins Freistädter Messegelände am 11. August führen. "Auch wenn derzeit keine genauen Rahmenbedingungen für den August definiert sind, bereiten wir uns zuversichtlich auf Erlebnismesse und Wiesn vor. Gemeinsam mit Festwirt, Ausstellern und allen Partnern werden wir alle Vorschriften einhalten, damit die Menschen in unserer Region endlich wieder zusammenkommen und Gemeinschaft erleben können", betont Messepräsident Franz Kastler.