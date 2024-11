Menschen mit Behinderung gestalten Flaschen für die Biobrauerei Neufelden

Dass nur biologische Rohstoffe zu Bier verarbeitet werden, ist für die Biobrauerei Neufelden ohnehin ein Selbstverständnis. Nun haben die Brauer und das Arcus-Sozialnetzwerk in Sarleinsbach eine Kooperation ins Leben gerufen, die regionale Bierliebhaber und Unternehmen gleichermaßen begeistern wird.

Gemeinsam setzen sie auf die Produktion und die individuelle Gestaltung von Biobieren, bei denen Geschmack und das soziale Engagement Hand in Hand gehen.

Von Hand etikettiert

Die Neufeldner Biobrauerei ist bekannt für ihr Sortiment, das ausschließlich aus Biobieren besteht, die in Handarbeit und mit regionalen Zutaten hergestellt werden. Das Arcus-Sozialnetzwerk setzt sich für die Integration von Menschen in besonderen Lebenslagen ein und übernimmt nun im Produktionsprozess eine bedeutende Rolle: In der hauseigenen Druckerei in Sarleinsbach werden Etiketten für die Bierflaschen gestaltet, gedruckt und von Hand auf die Flaschen geklebt. Das Ergebnis: individuell gestaltete Biobiere mit sozialem Mehrwert. Außerdem ist durch die händische Etikettierung eine gewisse Flexibilität in der Gestaltung möglich.

Ob für Geburtstage, Firmenfeiern, Taufen, Hochzeiten oder als Weihnachtsgeschenk – ab einer Bestellung von fünf Kisten können Kunden ihr eigenes Etikett wählen und sich so eine ganz eigene Bieredition anfertigen lassen. Die Bestellung erfolgt entweder direkt bei der Neufeldner Biobrauerei oder über das Arcus-Sozialnetzwerk (Druckerei der Ameisberg Werkstatt) in Sarleinsbach. Nicht zuletzt will man ein Zeichen im Sinne sozial verantwortlicher Wirtschaft setzen. Und das Wichtigste: Den Arcus-Mitarbeitern macht die Arbeit Spaß und sie erleben in einer sinnvollen Tätigkeit auch eine gewisse Erfüllung.

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel Thomas Fellhofer