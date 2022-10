„Menschen lechzen nach dieser Straße“

Mit der Fusion der vier Feuerwehren in ihrer Gemeinde hat Bürgermeisterin Anita Gstöttenmayr (VP) schon im ersten Amtsjahr eine große Aufgabe gemeistert. In den kommenden Jahren wird sie vor allem die Planung des S10-Lückenschlusses von Rainbach bis zur Staatsgrenze in Wullowitz beschäftigen.