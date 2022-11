Menasse liest im Salzhof aus seinem neuen Bestseller

Auch sein neues Werk "Die Erweiterung" fand bei Kritik und Publikum regen Anklang. In diesem Roman berichtet Menasse über das Schicksal zweier "Blutsbrüder" – Mateusz und Adam –, deren Wege sich nach dem polnischen Aufstand gegen das kommunistische Regime trennten. Mateusz steigt in höchste Ämter auf und wird polnischer Ministerpräsident. Adam hingegen macht nach dem EU-Beitritt Polens Karriere in der Europäischen Kommission in Brüssel. Als sich die Wege der beiden bei Verhandlungen rund um die Aufnahme Albaniens in die EU kreuzen, schlägt diese langjährige Freundschaft jedoch in eine unerbittliche Feindschaft um. Der politische Konflikt der beiden Blutsbrüder ist aber nur der Rahmen, innerhalb dessen sich eine Vielzahl von Schicksalen entscheidet.

Als Teil der Literaturtage Freistadt wird Menasse morgen, Freitag (20 Uhr), im Salzhof aus "Die Erweiterung" lesen. Die Lesung wird von der Local Bühne Freistadt in Kooperation mit dem Verein "Literaturschiff" veranstaltet.