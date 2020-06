Melissa und Zwirn aus dem Auto heraus erleben

Das Virus macht Unternehmer erfinderisch. So lädt SmashLand-Event am Samstag, 4. Juli (18 Uhr), am "INNs HOLZ"- Parkplatz in Schöneben zum ersten Auto-Open-Air im Mühlviertel ein.

Zu Gast ist Melissa Naschenweng, die in der Region eine stattliche Fangemeinde verzeichnet. Als Anheizer ist die Band Zwirn aus Kefermarkt mit dabei. Zeltfestgeher wissen, dass sich die drei Burschen aufs Stimmungmachen verstehen. Die Einfahrt ist dabei übrigens nicht nur für Autos gestattet, sondern auch für Traktoren (begrenzte Plätze).

"Egal mit welchem ‚G‘Fuhrwehr‘ man anreist, für jeden gibt es einen reservierten Platz, auf den er eingewiesen wird", erklärt Marcel Stallinger von den Organisatoren. Aussteigen darf man mit Mund-Nasen-Schutz natürlich in Notfällen.

Lieferservice ins Auto

Essen und Getränke können direkt vom Fahrzeug aus bestellt werden und es wird auch direkt dorthin geliefert. Somit verpasst man keine Sekunde der Bühnenshow. Die Besucher erwartet ein Megaspektakel mit Flammenwerfer und Pyrotechnik.

Fahrer- oder Beifahrertickets gibt es online auf oeticket.com. Pro Auto sind maximal fünf Personen gestattet. Einlass ist ab 18 Uhr, Konzertbeginn um 19 Uhr.