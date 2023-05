Meisterliches Fußballteam

In einem hochklassigen Finalspiel gegen die Kolleginnen aus dem Peuerbach-Gymnasium gelang Lina Pürmayr das entscheidende 1:0 nach einem Eckball. Die Rohrbacher Gymnasiastinnen, betreut von Martina Schuster, qualifizierten sich für das Bundesfinale von 25. bis 28. Juni in Faak am See.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper