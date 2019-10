Meisterliche Fußball-Damen

"Winterköniginnen" dürfen sich die Fußballdamen der Union St. Stefan am Walde nennen: Nach einem sensationell verlaufenen Herbstdurchgang mit acht Siegen und einem Remis rangieren die Mühlviertlerinnen mit fünf Punkten Vorsprung auf die Union Eidenberg/Geng an der Tabellenspitze der Frauenklasse OÖ Nord/Ost.

Die Schützlinge von Trainer Helmut Brandl und Sektionsleiter Fritz Pöschl lieferten in den bisher absolvierten Partien eine nahezu makellose Vorstellung ab: Stehen doch bis auf das 2:2-Remis in der letzten Runde gegen Ternberg nur "Dreier" zu Buche. Kantersiege wie das 8:0 gegen Lembach oder das 6:0 auswärts gegen Neuhofen an der Krems fehlen in der großartigen Bilanz ebenso wenig wie überschwänglich gefeierte Derbyerfolge gegen Hellmonsödt oder Eidenberg/Geng. Mit 34 erzielten Toren stellen die von der Zerspanungstechnikfirma Hoga aus Helfenberg gesponserten Kickerinnen zudem die derzeit unangefochten beste Offensive der Liga. Die Spielerinnen Julia Koblmiller, Nora Hetzmannseder und Laura Wolkerstorfer führen die Schützenliste dabei mit je vier Toren an.

Aber auch in der Defensive ließ man bei St. Stefan nichts anbrennen: Erst in der letzten Partie auswärts gegen Ternberg mussten die einzigen beiden Gegentreffer im gesamten Herbstdurchgang hingenommen werden. In der eigenen "TraumArena" in St. Stefan am Walde schaffte man überhaupt die "Null": Dort gab es bei 15 erzielten Toren nämlich keinen einzigen Gegentreffer.