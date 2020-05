Mehrere tausend Euro Schaden: Unbekannter stahl in Perg Fahrräder

Der Unbekannte war an zumindest acht verschiedenen Tatorten im Stadtzentrum von Perg aktiv und stahl insgesamt acht Fahrräder - davon zwei E-Bikes und einen Poolroboter. Die Fahrräder befanden sich meist in unversperrten Garagen oder in Carports. Der Täter musste dabei auch über Zäune steigen, um in das Grundstück zu gelangen.

Auffällig war, dass an den Tatorten, außer in einem Fall - immer nur ein Fahrrad gestohlen wurde, wobei auch hochwertige E-Bikes zurückblieben. Der Gesamtschaden der gestohlenen Fahrräder und des Poolroboters beträgt mehrere tausend Euro.

