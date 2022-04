Drei Gemeinden aus drei Bezirken grenzen in der Ortschaft Breitenbruck aneinander: Engerwitzdorf (Bezirk Urfahr Umgebung), Katsdorf (Bezirk Perg) und Wartberg ob der Aist (Bezirk Freistadt). An dieser Stelle am Zusammenfluss von Kleiner und Großer Gusen befindet sich die Gusental Landesstraße L1463. Eine dynamische Siedlungstätigkeit sowie die Nähe zum Anschluss der Mühlkreisautobahn A7 haben nicht nur die Verkehrsdichte ansteigen lassen.