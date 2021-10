Mehr Regionalität bei Produkten nach Umbau von Billa in Schwertberg

Nach drei Monaten Umbauzeit öffnete am Dienstag die Billa-Filiale Schwertberg wieder die Türen für de Kunden. Eine helle Glasfassade und ein modernes, offenes Design kennzeichnen den Markt, der auf einer Verkaufsfläche von 995 m² eine große Vielfalt an frischen, saisonal und regional erzeugten Produkten bietet. 25 Beschäftigte stehen der Kundschaft beim Einkauf zur Seite. Der Standort in Schwertberg besteht bereits seit 2008 und wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kundinnen und Kunden nach dem Umbau weiterhin eine bunte Produktvielfalt sowie attraktive Preise und Aktionen anbieten können“, sagte BILLA Vertriebsdirektor Thomas Steingruber anlässlich der Wiedereröffnung in Schwertberg.

Herzstück des umgebauten Marktes in Schwertberg ist der vergrößerte Frischebereich mit einer breiten Auswahl an saisonalem Obst und Gemüse. Darüber hinaus spielt auch die regionale Herkunft vieler Produkte eine bedeutende Rolle. „Hier bei uns im Markt gibt es beispielsweise s’Zwickl der Neufeldner Biobrauerei aus Neufelden, Bio Speckbirnen Frizzante vom Pankrazhofer aus Tragwein und Bergkräuter Frühstückstee der Österreichischen Bergkräutergesellschaft in Hirschbach im Mühlkreis“, sagt die Billa-Martkmanagerin in Schwertberg, Gerda Weindlmayr.

Besonders am Herzen liegt der gesamten Billa-Familie auch ein solidarisches Miteinander in der Nachbarschaft: So werden Lebensmittel, die im Schwertberger Markt nicht mehr verkauft werden können, aber noch einwandfrei genießbar sind, an den Rotkreuz-Markt gespendet und kommen damit bedürftigen Menschen zugute.