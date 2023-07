Mehr Linienbusse im Donauraum Perg

Neu ausgeschrieben und vergeben werden bis August kommenden Jahres die Regionalbus-Linien im Bezirk Perg. Wie in den OÖN bereits im vergangenen Oktober berichtet, soll damit einhergehend vor allem der Takt entlang der Achse Mauthausen-Linz sowie in die Region Hagenberg / Pregarten verdichtet werden. In Summe wird der OÖ Verkehrsverbund im Linienbündel "Donauraum Perg" mit 28 Kraftfahrlinien etwa 2,5 Millionen Fahrplankilometer pro Jahr abdecken. Das sind um 140.000 Kilometer mehr als bisher.