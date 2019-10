Mehr Geh- und Radwege

Fünf Rad- und Gehweg-Projekte hat der Gemeinderat am Montag für Freistadt beschlossen. So wird der Pfad zwischen Linzer Straße und der Siedlung "An der Feldaist" befestigt und als Radweg mit 2,5 Metern Fahrbahnbreite ausgebaut. An der B38 wird der Gehsteig zwischen Hafnerzeile und der Hauszufahrt Graben 22 zu einem drei Meter breiten, kombinierten Geh- und Radweg aufgewertet. In Richtung Grünbach erhält die B38 zwischen der Brücke Zelletauerbach und der Einmündung bei Schlag einen begleitenden Geh- und Radweg. Auf der Hirschbacher Straße wird bei der Zufahrt zum BFI eine rote Markierung angebracht, die auf die Querungsstelle des bestehenden Geh- und Radwegs hinweist. Zu guter Letzt wird der Gehsteig nördlich der B38 zwischen Bahnhofstraße und Kreisverkehr zu einem Geh- und Radweg verbreitert. Die Umsetzung all dieser Maßnahmen ist ab dem kommenden Frühjahr vorgesehen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Freistadt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.