Mehr Freiheit für die Naarn ließ auch ein Erholungsgebiet für die Menschen entstehen

Ein wie mit dem Lineal gezogenes Flussbett, in dem sich nur wenige Tier- und Pflanzenarten tummelten. Errichtet, um landwirtschaftliche Nutzflächen trockenzulegen und Hochwasserwellen möglichst rasch in Richtung Donau abzuleiten. So präsentierte sich die Naarn nach ihrer harten Regulierung zur Mitte des 20. Jahrhunderts.