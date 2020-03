Mehr finanzielle Spielräume für die Gemeinden

Er folgt in dieser Funktion dem im November völlig unerwartet verstorbenen Unterweitersdorfer Vizebürgermeister Rudi Brandstetter.

Stegfellner will in seiner neuen Funktion vor allem auf den Finanzausgleich zwischen Land und Gemeinden aufmerksam machen: "Immer mehr Gemeinden in Oberösterreich bezahlen mehr an das Land, als sie herausbekommen, und viele dringend notwendige Investitionen können nicht mehr getätigt werden. Das geht dann natürlich zulasten der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger." Letzten Endes würden die Gemeinden Luft zum Atmen brauchen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können, lässt der Wartberger Bürgermeister wissen. Nur so werde es der Gesellschaft gelingen, einen lebenswerten ländlichen Raum zu entwickeln.