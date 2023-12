Mehr Autos als Einwohner – muss nicht so bleiben

Donau-Böhmerwald. In der Region Donau-Böhmerwald gibt es mehr Autos als Einwohner, wie Statistikdaten belegen. Carsharing ist daher eine gute Möglichkeit, den daraus resultierenden CO2-Ausstoß zu reduzieren. Doch die dem Mühlviertler eigene Skepsis mag so manchen noch daran hindern, das Gemeinschaftsauto zu testen.

Eine Nutzerin des Mühlferdl erklärt, warum es sich lohnt, das Angebot zumindest einmal auszuprobieren: Beatrix Unger aus Haslach ist seit insgesamt sechs Monaten Mühlferdl-Mitglied und hat seit drei Monaten gar kein eigenes Auto mehr. Davor hatte sie schon drei Monate eine Schnuppermitgliedschaft gebucht. Gepaart mit dem Klimaticket habe sich schnell herausgestellt, dass es mit dem Carsharing-Auto schon gut funktioniert. Nach erfolgter Anmeldung im Leader-Büro ging es dann richtig los: "Für mich war der Umstieg sehr leicht, da ich schon ein E-Auto hatte. Längere Strecken fahre ich sowieso immer mit der Bahn. Ich brauche den Mühlferdl hauptsächlich, wenn ich etwas transportieren muss, für größere Einkäufe oder bei Fahrten zu den Enkelkindern", sagt Unger.

Klimaticket und Mühlferdl

Vorwiegend nutzt die Haslacherin das Busangebot, welches sie im Ortszentrum direkt vor der Haustür hat. "Es gibt dann aber Wege, beispielsweise nach Peilstein oder Julbach, wo es öffentlich schwieriger wird. Da buche ich mir den Mühlferdl dann einfach rechtzeitig und fahre damit."

Die Buchung erfolgt ganz einfach über das Internet: "Bei langfristig feststehenden Terminen, zum Beispiel bei Arztbesuchen, buche ich das Auto gleich nach der Terminvergabe. Bei Einkäufen ist es nicht so wichtig, ob ich diese am Vormittag oder am Nachmittag erledige, hier richte ich mich dann nach der Verfügbarkeit", sagt sie. Freilich sei das als Pensionistin leichter als für Berufstätige. Aber an Wochentagen sei das Auto sehr gut verfügbar, am Wochenende könne es vorkommen, dass es vergeben ist. Eine gewisse Flexibilität müsse man eben schon mitbringen – oder längerfristig buchen.

Billiger als eigenes Auto

Die Kosten sind eindeutig geringer als bei einem eigenen Auto. "Vor allem, wenn man ehrlich rechnet, was ein eigenes Auto kostet, ist es eindeutig wesentlich günstiger, sogar wenn ich die Stehzeit bezahlen muss", weiß die Haslacherin. Laut Verkehrsclub Österreich kosten zwei Autos durchschnittlich 858 Euro pro Monat, ein Pkw schlägt mit 514 Euro monatlich zu Buche. Vor allem für Wenigfahrer lohne sich Carsharing.

Auch längere Fahrten sind kein Problem: "Ich fahre gerne nach Wien in die Oper, wenn ich dann spätabends in Linz mit dem Zug ankomme, habe ich keinen Bus mehr nach Haslach. Da nehme ich gerne in Kauf, dass ich hier die Stehzeit ebenfalls bezahlen muss, selbst dann ist es immer noch günstiger als ein eigenes Auto." Die Mitgliedschaft beim Mühlferdl kostet übrigens 30 Euro pro Jahr. Darin enthalten sind 48 Stunden. Wenn diese aufgebraucht sind, kostet die Stunde 4,40 Euro. Ungers Tipp: "Wenn man zentral wohnt, ist der Mühlferdl der perfekte Zweitwagen oder auch Erstwagen. Wenn man das Auto nur für fixe Termine oder Einkäufe benötigt, dann gibt es keine bessere Lösung."

Angst vor einem E-Auto müsse man nicht haben. Die Handhabung komme vielen sogar leichter vor als bei Verbrennern. Und natürlich ist der Mühlferdl immer aufgeladen, man hat immer ein fahrbereites Auto, man hat keine Kosten für Versicherung und Steuern, auch nicht fürs Laden, wenn man mit einer nicht Ladung auskommt.

