Mehr als Disco: Das Empire St. Martin will sich zum Jubiläum neu erfinden

Sankt Martin im Mühlkreis. Seit einem Vierteljahrhundert steht das Empire St. Martin für rauschende Partynächte, internationale Stars und unvergessliche Erlebnisse. Am Freitag, 14. März, feiert die Diskothek ihr 25-jähriges Jubiläum. Die Feier dient allerdings nicht nur als Rückblick, sondern soll auch ein klares Zeichen mit dem Blick nach vorne in die Zukunft sein.

Was im Jahr 2000 als mutiges Projekt begann, ist längst mehr als nur eine Diskothek. "Unser Ziel war es immer, mehr als nur ein Club zu sein – wir wollten einen Ort schaffen, an dem Menschen besondere Erlebnisse haben, egal ob auf der Tanzfläche oder bei anderen Veranstaltungen", sagt der langjährige Empire-Vordenker Stefan Süß.

Mit dem Jubiläum wird eine neue Ära des Empire ausgerufen. Neben rauschenden Clubnächten mit internationalen DJs und Live-Bands wird sich das Empire noch stärker als vielseitige Veranstaltungsbühne positionieren. So sollen auch in den kommenden Jahren internationale Künstler und DJs den Weg ins Mühlviertel finden. Aber auch für Firmenfeiern, Konferenzen oder Produktpräsentationen will man die Infrastruktur nutzen.

Kulturelle Formate stärken

Auch kulturelle Formate werden weiter ausgebaut. Kabarett-Abende, Live-Konzerte, Weihnachtsfeiern und Gala-Abende werden das Angebot ergänzen, um ein noch breiteres Publikum anzusprechen. Mit Fonse Doppelhammer und Robert Palfrader stehen bereits zwei Kabarettprogrammabende in den nächsten Monaten fest. "Unser Ziel ist es, das Empire nicht nur als größte, sondern auch als beste Eventlocation in Oberösterreich zu etablieren. Wir haben die Fläche, die Technik und das Know-how, um neben Clubnächten auch hochklassige Veranstaltungen für Firmen, Kulturveranstalter und Businesskunden zu realisieren", sagt der operative Geschäftsführer Lukas Kramler.

Mit diesem klaren Blick in die Zukunft soll der Standort noch vielseitiger, spektakulärer und relevanter für die gesamte Region werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper