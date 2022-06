Mehr als 700 Kernländer steckten Hirnschmalz in 89 Seiten Zukunft

Gemeinwohl und Balance – das sind die beiden Säulen, an die sich in den kommenden Jahren der Fokus der Regionalentwicklung im Mühlviertler Kernland richten soll. So sieht es zumindest die „Lokale Entwicklungsstrategie 2023 – 2027“ vor, die bei einer Zukunftskonferenz im Freistädter Salzhof vorgelegt wurde.