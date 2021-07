Mehr als 100 Teilnehmer beim ersten Funkleistungsabzeichen im Bezirk Rohrbach

HOFKIRCHEN. In fünf verschiedenen Stationen mussten die Bewerber ihr Wissen um das Funkwesen unter Beweis stellen. Dabei gab es gleich zwei Premieren: Es kam erstmals die neu installierte digitale Funktechnologie zum Einsatz. Außerdem fand der Bewerb erstmals außerhalb der Landesfeuerwehrschule statt.

Unter penibler Einhaltung der 3G-Regel absolvierten die Teilnehmer in fünf Starterblöcken die Aufgeben aus den Bereichen: Allgemeine Fragen, Praktische Kartenkunde, Arbeiten mit dem Digitalfunk, Funker im Einsatzfahrzeug und Arbeit mit dem Alarmplan. Zur Schlussveranstaltung reisten auch Landes-Feuerwehrkommandant Robert Mayer und Landesbewerbsleiter-Stellvertreter des Funkleistungsbewerbes Martin Riepl an. Sie überzeugten sich vor Ort von der hohen Qualität der Ausbildung. Robert Mayer: „Gerade die Einsätze der vergangenen Wochen haben gezeigt, wie wichtig erfahrene Funker sind. Sie sind es, die die Einsätze koordinieren. Danke für die wertvolle Arbeit“. Er hob auch de Arbeit der etwa 70 Ausbilder und Bewerter hervor: „Es ist nicht selbstverständlich, dass man in einer einsatzreichen Zeit wie in den vergangenen Unwetter-Wochen auch noch Zeit findet um die Ausbildung zu organisieren“.

Ebenso wie bei den Funkleistungsbewerben in Gold und Silber wurde auch bei diesem Bewerb auf eine Reihung verzichtet.