Medizinische Versorgung am Land funktioniert: Zum praktischen Arzt nicht ohne Voranmeldung

ROHRBACH-BERG. Nicht nur die Spitäler spielen in derart angespannten Zeiten eine wichtige Rolle, sondern auch die Hausärzte. Die Patienten vertrauen vor allem auch im ländlichen Bereich ihrem Doktor. Werner Stütz, Ärztevertreter des Bezirkes Rohrbach erklärt, wie das System in Zeiten der Corona-Gesundheitskrise im ländlichen Bereich funktioniert: Die von der Bundesregierung getroffenen Schutzmaßnahmen dienen unter anderem, wie berichtet, zur Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems. Das ist neben dem Schutz älterer oder vorerkrankter Menschen ein wichtiger Punkt. Die medizinische Grundversorgung im ländlichen Bereich funktioniert, wenn sich alle an gewisse Spielregeln halten. „Ich habe den Eindruck, dass es sehr gut funktioniert und die Menschen sehr diszipliniert sind“, sagt Werner Stütz nach den ersten Ordinationsstunden am Montag. Obwohl im Rohrbacher Ärztezentrum situiert, gibt es keine langen Schlangen. Die, die gekommen sind, stehen diszipliniert an und halten Abstand voneinander. Auch vor der Apotheke in der Nachbarschaft halten die Wartenden Sicherheitsabstand.

Appell an Vernunft

Die von der Bundesregierung getroffenen Schutzmaßnahmen sollen auch das Gesundheitssystem aufrecht erhalten. „Mein Appell richtet sich an die Bürger. Jeder muss nun medizinische Eigenverantwortung an den Tag legen. „Man braucht keinen Arzt, wenn das Knie seit zwei Tagen ein wenig zwickt oder man einen Schnupfen hat. Es gibt Hausmittel und rezeptfreie Medikamente, die man einnehmen kann. Aspirin oder Nureflex etwa“, sagt der Ärztesprecher.

Im Zweifelsfall sollte man zum Telefon greifen. Die Hotline 1450 sollte von jenen Patienten genutzt werden, die das Gefühl haben bereits mit infizierten Personen in Kontakt gekommen zu sein. „Alle anderen können natürlich gerne bei uns in den Ordinationen anrufen“, sagt Stütz. Einfach den Hausarzt ohne Voranmeldung aufzusuchen, davon rät Stütz ab. Auch auf die Spitäler auszuweichen funktioniert nicht. Eine telefonische Abklärung ist in jedem Fall dringend angeraten.

Die Ausnahmesituation erlaubt auch Ärzten „kreative“ Möglichkeiten: Rezepte können etwa über einen längeren Zeitraum ausgestellt werden. Diese könnten unter Umständen mit einem „Wunschzettel“ und E-Card in einem Kuvert über spezielle Briefkästen abgegeben werden. Fiebernde oder infektiöse Patienten werden nur zu den Ordinations-Randzeiten isoliert untersucht. Vorsorgeuntersuchungen und die Behandlung von Bagatellen haben definitiv keine Priorität. Auch im Spital werden übrigens zeitlich nicht kritische Operationen und Behandlungen vorerst ausnahmslos gestrichen. In den Spitälern greift ohnehin ein Stufenplan, der nach und nach konsequent umgesetzt wird.

Schutzausrüstung gefordert

Was sich Stütz auf alle Fälle von der Politik erwartet ist, dass auch die niedergelassenen Ärzte mit Schutzbekleidung und tauglichen Masken ausgestattet werden. „Momentan ist in diesem Bereich die Vorsorge ausbaufähig“. Das die Hausärztinnen und -ärzte einen wichtigen Teil zur Bewältigung der laufenden Krise leisten können, davon ist der Ärztevertreter überzeugt. Wichtigste Maßnahme sei allerdings, dass man persönliche Kontakte vermeidet und die Anweisungen der Bundesregierung befolgt.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at