Mauthausens Tischtennis-Team konnte mit der Fan-Euphorie nicht mithalten

Da wäre mehr drinnen gewesen. In zwei Spielen vom Wochenende eroberte die ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen nur einen Punkt. Dieser gelang am Freitag beim 3:3 im Oberösterreich-Derby gegen die SpG Linz. Obwohl er erst einen Tag vor dem Match aus seiner Heimat nach Österreich angereist war, zeigte Kuba-Legionär Andy Pereira eine starke Leistung und bezwang in seinen Einzel-Begegnungen sowohl Lubomir Pistej als auch Samuel Kaluzny mit 3:1. Simon Pfeffer steuerte mit dem 3:1 gegen Zhenlong Liu den dritten Punkt für die Mühlviertler bei.

Etwa 30 mitgereiste Fanclub-Mitglieder aus Mauthausen machten dann am Sonntag mit ihrer lautstarken Unterstützung das Auswärtsspiel in Wiener Neustadt zu einer gefühlten Heimpartie. Und tatsächlich lagen Wiesbauer-Cracks nach den ersten Einzel-Partien durch Siege von Pereira und Pfeffer mit 2:1 voran. Doch ein knappes 2:3 im Doppel leitete die Wende in dieser hart umkämpften Begegnung ein. Der Tscheche Tomas Konecny brachte Wiener Neustadt mit einem 3:1 gegen Pereira in Führung, ehe Neuzugang Ojin Kwon mit einem weiteren 3:1 gegen Bernhard Kinz-Presslmayer den Sack für die Hausherren zumachte. "Leider konnten wir Spieler heute mit unseren Fans nicht ganz mithalten", sagte Mauthausen-Kapitän Kinz-Presslmayer nach der Niederlage, die Mauthausen in der Tabelle vom zweiten auf den vierten Platz zurückwarf.

Kleiner Trost für die Mühlviertler: Pereira/Pfeffer führen die Doppel-Rangliste ex aequo mit dem Stockerau-Duo Serdaroglu/Didukh an und im Einzel rangiert mit Simon Pfeffer ein Mauthausen-Akteur auf Platz drei. Am kommenden Sonntag sollten im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Oberwart auch weitere Punkte für die Mannschafts-Tabelle hinzukommen. Spielbeginn ist um 15 Uhr in der Sporthalle der Mittelschule Mauthausen.