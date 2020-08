Mauthausens Tennis-Herren ziehen nach 5:4 gegen Steyr in das Bundesliga-Finale ein

Als Sieger des Grunddurchgangs reisen die Tennis-Cracks der Union Stein&Co Mauthausen am kommenden Samstag zum Bundesliga-Finale nach Wien. Nach einem spielfreien Freitag gelang den Mühlviertlern am Sonntag beim UTC Casa Moda Steyr mit einem 5:4 der vierte Sieg im vierten Antreten.

Tenniskrimi in Steyr

Der Erfolg gegen die Steyrer war freilich hart erkämpft, wie nicht zuletzt ein Blick auf die Match-Statistik zeigt: 101 gespielte Games gingen in den neun Partien an die Mauthausener, 99 an Steyr. In den Einzel-Begegnungen waren beide Clubs Kopf-an-Kopf gelegen: Attila Balazs, Gergely Madarasz und der einmal mehr bärenstarke Thomas Statzberger punkteten für Mauthausen, während Vitaliy Sachko, Dominik Traxler und Simon Traxler für Steyr erfolgreich blieben.

So waren es dieses Mal die Doppel, die Mauthausen den Weg in das Finale ebneten. Andreas Haider-Maurer bezwang an der Seite von Thomas Statzberger Simon Traxler und Dominic Hejkal mit 6:3 und 6:3. Mit dem gleichen Endstand behielten auch Dominic Weidinger und Dominik Aigner die Oberhand gegen Juraj Masar und Stefan Minichberger.

Der Jubel im Lager der Mauthausener war nach diesem Erfolg entsprechend groß. „Die gesamte Mannschaft freut sich über den Finaleinzug und den bisher größten Erfolg in der Vereinsgeschichte. Wir sind heiß auf das Finale in Wien und wollen es natürlich auch gewinnen“, sagt Team-Captain Hannes Pühringer.

Finalgegner ATV Irdning kann auf ein Team voller Stars wie Dennis Novak, Jürgen und Gerald Melzer oder Lucas Miedler zurückgreifen. Von der Papierform ist wohl Mauthausen in der Außenseiterrolle. Freilich: Im Grunddurchgang waren es Balazs, Statzberger & Co., die mit dem Heimvorteil im Rücken den amtierenden Staatsmeister 5:4 bezwingen konnten. Nun hoffen die Mühlviertler auf ein ähnliches Ergebnis im Finale.