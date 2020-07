Mauthausen will Flüchtende im Ort aufnehmen

Mit den Stimmen von SPÖ und Grünen hat der Gemeinderat Mauthausen eine Resolution an die Bundesregierung verabschiedet, in man sich für die Aufnahme von Familien aus den überfüllten Flüchtlingslagern Griechenlands ausspricht. Österreich solle dem Beispiel anderer EU-Staaten folgen und insbesondere Kinder und deren Familien aus den überfüllten Lagern nach Österreich bringen. Zugleich erklärt sich die Marktgemeinde Mauthausen in der Resolution bereit, 10 bis 20 Personen in der Gemeinde aufzunehmen und die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.

„Wir müssen handeln. Die Lage in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln ist katastrophal. Familien vegetieren in den überfüllten Lagern unter haarsträubenden Bedingungen. Es ist ein humanitärer Ausnahmezustand und ein Leiden, dem wir nicht länger tatenlos zusehen dürfen“,begründen SP-Gemeindevorstand Walter Hofstätter und Stefan Pilgerstorfer von den Grünen diese Initiative. Gerade als Gemeinde mit einem historisch herausfordernden Erbe wolle man deshalb eine Vorreiterrolle übernehmen. Österreich solle sich bereiterklären Asylsuchende, insbesondere Kinder und deren Familien aufzunehmen und zu versorgen. Dazu wollen man auch in Mauthausen einen Beitrag leisten.