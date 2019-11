Mauthausen von Pereiras Formtief eiskalt erwischt

Nach einer Niederlage gegen Wels und einem Remis in Salzburg rutschte das Team auf den vierten Tabellenplatz zurück. Im Spitzenduell gegen Wels vor rekordverdächtiger Fankulisse konnten die beiden Top-Spieler Simon Pfeffer und Andy Pereira keines ihrer Einzel gewinnen. Pfeffer gab gegen Dominique Plattner eine 2:0- und 10:8-Führung aus der Hand, Pereira erwischte einen ganz schwachen Tag, und auch Bernhard Kinz-Presslmayer war gegen Kojic ohne Chance. Lediglich im Doppel behielten die beiden gegen Plattner/Szudi die Oberhand. So ging die Partie mit einem enttäuschenden 1:4 zu Ende.

Am Sonntag wollten die Mühlviertler bei Salzburg diese Scharte auswetzen und einen klaren Sieg nach Hause holen. Doch der Tabellenletzte zeigte Biss: Zwei Mal Koyo Kamamitsu sowie das Doppel holten jene Punkte, die am Ende für ein überraschendes 3:3-Remis reichten. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) kommt es gegen Kapfenberg zum nächsten schweren Heimspiel für Mauthausen.