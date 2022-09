Mauthausen unterlag in dramatischem Staatsmeister-Finale

In einem an Spannung und Dramatik kaum zu überbietenden Finale der Herren-Bundesliga in Klagenfurt musste sich das Tennisteam der Union Stein&Co. Mauthausen am Sonntag dem Titelverteidiger Irdning mit 4:5 geschlagen geben. Dabei hatten die Oberösterreicher gleich mehrfach die Chance, selbst den Pokal zu erobern. Nicht umsonst sprach man im ÖTV nach der Begegnung vom spannendsten Finale in der Bundesliga-Geschichte.

Beinahe jede einzelne Partie stand im Verlauf des Finales auf der Kippe: Fünf der sechs Einzel-Partien wurden im Match-Tiebreak entschieden. Aus den Reihen Mauthausens punkteten Alexander Erler mit 6:3, 1:6, 10:7 gegen den Deutschen Peter Gojowczyk (ATP Weltrangliste 108), Gergely Madarasz mit 6:4, 3:6, 13:11 gegen Dennis Novak sowie Andreas Haider-Maurer 3:6, 6:4, 10:5 gegen Lucas Miedler. Sebastian Ofner, Julian Lenz und Filip Misolic blieben für Irdning erfolgreich, sodass es mit einem Stand von 3:3 in die Doppelbegegnungen ging.

Hier schien es zunächst, als könnte Mauthausen den Titel holen, denn Alexander Erler und Gabriel Schmidt machten gegen Sebastian Ofner und Dennis Novak mit 6:3, 6:3 kurzen Prozess. Wesentlich knapper fiel hingegen mit 6:4, 7:6 das zweite Doppel zugunsten von Lucas Miedler / Jürgen Melzer aus. Als absoluter Thriller wird wohl das entscheidende Doppel von Gergely Madarasz / Dominic Weidinger gegen die deutschen ATP-Profis Peter Gojowczyk / Julian Lenz in Österreichs Tennis-Annalen eingehen: Den ersten Satz gewann das Mauthausen-Duo 7:6, danach gelang Irdning ebenfalls mit 7:6 der Ausgleich. Im alles entscheidenden Match-Tiebreak hatten Madarasz / Weidinger beim Stand von 9:5 vier Möglichkeiten, auf das Match und damit den Meistertitel. Doch diese blieben ungenützt und am Ende gewannen Gojowczyk / Lenz den Satz mit 12:10.

Mauthausens Mannschaftsführer Hannes Pühringer wusste nach dem Matchball nicht so recht, wie das Ergebnis einzuordnen ist: „Natürlich waren wir gegen diese Vollprofi-Truppe krasser Außenseiter. Unsere Jungs haben echt brutal gut gespielt. Es ist Wahnsinn, dass Madarasz Novak geschlagen hat, Schmidt gegen einen Ofner mit Satz und Break geführt und auch im Doppel so sensationell gespielt hat, ebenso wie Haider-Maurer. Es hat bloß das i-Tüpfelchen gefehlt.“ Tatsächlich blieb von den vier Meisterbällen einer am Netzband hängen, ein weiterer war um Zentimeter out. Pühringer: „Die hätten wir natürlich machen können, aber man muss auch die Gesamtsituation sehen. Wir sind extrem stolz.“