Mauthausen sperrt Freibad und Spielplätze

Dienstagvormittag waren laut Amtsleitung aus dem Kindergarten acht Infektionen gemeldet.

Die autonom von der Gemeinde verordneten Schließungen gelten für die kommenden Tage, um zu verhindern, dass sich die Kinder anstatt im Kindergarten nun auf den Spielplätzen oder im Freibad treffen. Sollten bis zum Wochenende keine "wesentlichen Neuerkrankungen" vorliegen, werde eventuell wieder aufgesperrt, teilte die Gemeinde weiter mit. Bürgermeister Thomas Punkenhofer (SP) empfahl "allen Vereinen und Institutionen, in den kommenden Tagen von Veranstaltungen in Mauthausen abzusehen". Der Bezirk Perg gehört zu jenen Bezirken, in denen die Zahl der Erkrankten wieder deutlich gestiegen ist. Sie betrug Dienstagvormittag 32.

