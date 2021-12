Mauthausen hält mit Doppelschlag Kontakt zur Tischtennis-Tabellenspitze

Die Siegchancen vor der Samstagpartie gegen St. Urban standen gut, da die Kärntner ohne ihren Topspieler Dominique Plattner angereisten waren. Somit wurde auch Mauthausens Teamkapitän Bernhard Kinz-Presslmayer geschont: An seiner Stelle durfte Martin Schaumberger ans Werk. Diese Taktik ging auf und Mauthausen feierte einen 4:2-Sieg. Martin Leonhartsberger, Simon Oberfichtner, Martin Schaumberger und das Doppel Leonhartsberger/Oberfichtner trugen sich für die Gastgeber in die Siegerliste ein.

Am Sonntag musste in Kuchl ein Sieg her, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Kein einfaches Unterfangen, stellt Kuchl doch mit Mate Moricz die Nummer Eins der Einzelrangliste der Liga. Doch Mauthausen gelang eine richtig gute Teamleistung: Kinz-Presslmayer fügte Moricz mit 3:2 die erst zweite Saisonniederlage zu. Sehr stark waren auch Simon Oberfichtner, mit dem Kinz-Presslmayer das Doppel gegen Moricz/Dillon 3:0 gewann. Martin Leonhartsberger fixierte mit einem 3:0 über Ziller den 4:2-Erfolg Mauthausens.

Mit dieser vollen Punkteausbeute verbringt Mauthausen die Winterpause punktegleich mit Kuchl auf dem dritten Tabellenplatz und bleibt auch in Schlagdistanz zu den beiden Topteams Innsbruck und Oberwart.