Mauthausen eroberte bei Saisonstart Bonuspunkt

Einen kräftigen Umbruch vollzog die ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen in der Sommerpause. Die Mühlviertler wechselten vom Oberen in das Untere Play-off der Tischtennis-Bundesliga und traten am Samstag mit Teamkapitän Bernhard Kinz-Presslmayer aus Mauthausen (41), Simon Oberfichtner aus Katsdorf (24), Martin Schaumberger aus Mauthausen (23) und dem Innviertler Martin Leonhartsberger (29) beim Saison-Eröffnungsturnier in Salzburg an.

Mit einem 3:0-Pflichtsieg gegen Wels 2 und einem knappen 1:3 gegen die etwas höher einzuschätzenden Badener erreichten die Mühlviertler das Achtelfinale und somit das Soll dieses Turniers. Einen Bonuspunkt für die Tabelle gab es obendrein. "Viel wichtiger war für uns aber die Formüberprüfung unter Matchbedingungen. Jetzt können wir sagen: Die Form stimmt", blickt Bernhard Kinz-Presslmayer optimistisch in die anstehende Tischtennis-Saison. Diese beginnt für die Mauthausner bereits am kommenden Sonntag um 10 Uhr (NMS-Turnhalle) mit einem sicherlich spannenden Heimspiel gegen Ebensee und somit einem Derby zwischen zwei sehr ambitionierten Mannschaften aus Oberösterreich.