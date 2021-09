Maturaklassen begaben sich auf amüsante Zeitreise

Wie hat die Sprache den Menschen in seiner Entwicklung vorangebracht? Wie oft musste Christoph Kolumbus in die Neue Welt aufbrechen, um den Wünschen seiner Königin gerecht zu werden? Fragen, die sich die Maturaklassen des Europagymnasiums Baumgartenberg in ihrer Theaterproduktion "Eden" stellten und die sie gemeinsam mit Regisseur David Taylor auch zu beantworten wussten. Sogar ein Blick in die Zukunft wurde gewagt: Ist der Homo sapiens dazu verdammt, einmal von Aliens als Haustier gehalten zu werden?

Für die Schülerinnen und Schüler war das Theaterprojekt nicht nur die Krönung ihres Englischunterrichts. Auch die Erfahrung, sich auf einer großen Theaterbühne zu präsentieren, hinterließ bleibenden Eindruck. An drei Spielabenden im Kulturhof Perg konnten rund 550 Zuseherinnen und Zuseher willkommen geheißen werden.