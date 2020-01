Matthias und Samuel Hartl schossen sich mit 45 Toren zu Turnier-Siegern

Nach mehr als 36 Stunden Nachwuchs-Hallenfußball ist die 34. Auflage des Intersport Hallenfußball Nachwuchs-Cups jetzt Geschichte. "Es war wieder ein absoluter Höhepunkt, sowohl für die Kinder als auch für uns als Veranstalter. In jeder Altersgruppe gab es herausragende Talente und tolle Mannschaftsleistungen!", sagt Organisatorin Magdalena Grims. In den vergangenen Tagen galt es noch vier Sieger zu küren.

In der Altersgruppe der unter Neunjährigen setzten sich die Jungkicker von der Spielgemeinschaft Putzleinsdorf/Neustift durch. In diesem Turnier gab es für viele Fußballerinnen und Fußballer eine Premiere. Da auch Gäste aus dem benachbarten Tschechien mitspielten, durften sie erste internationale Erfahrungen machen. Bei den U15-Kickern setzte sich der Nachwuchs des OÖ-Ligisten SU St. Martin durch. Am Sonntag kam es dann zum Showdown der U11-Mannschaften, und hier wurden die Zuseher mit hochkarätigem Hallenfußball belohnt. Die Nachwuchsspieler der Spielgemeinschaft Altenfelden/Neufelden konnten sich wie auch im U10-Bewerb ungeschlagen den Sieg holen.

Zwei Hartls, 45 Tore

Wiederum herausgestochen sind die Zwillinge Matthias und Samuel Hartl, die insgesamt beim 34. Intersport Hallenfußball Nachwuchs-Cup über 45 Tore schossen und damit ganz klar die Spieler des Turniers waren. Den Abschluss machten am letzten Spieltag die U16-Teams. Hier holte sich die Spielgemeinschaft Junior Heroes, welche aus den Vereinen Julbach, Ulrichsberg und Klaffer besteht, den Sieg in einem spannenden Siebenmeterschießen. Die Kicker vom Veranstalter UFC PIENO Rohrbach-Berg erreichten hinter der SPG Putzleinsdorf/Kirchberg den dritten Platz.

"Wir sind stolz, so ein Turnier veranstalten zu können, das mehr als 85 Teams ermöglicht, ihr Können unter Beweis zu stellen. Für nächstes Jahr und die Jubiläumsauflage haben wir schon neue Ideen, das Turnier noch attraktiver zu gestalten", sagt Nachwuchsleiter Alexander Scheibenzuber, der heuer erstmals im Organisationsteam war.