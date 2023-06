Marschmusik in Perfektion: 28 Kapellen trumpften beim Bezirksmusikfest auf

Endgültig abgeschüttelt haben die Musikkapellen des Bezirkes Freistadt den letzten noch verbliebenen Rest an Corona-Staub: Bei der Marschwertung am Samstag in St. Leonhard boten sie allesamt glänzende Leistungen und wurden für ihre Auftritte von der Jury allesamt mit einem „ausgezeichneten Erfolg“ belohnt. Ein Resultat, das umso höher einzuordnen ist, da immerhin vier der angetretenen Kapellen in der höchsten Wertungsstufe angetreten waren und dem Publikum neben dem Pflichtprogramm auch ein individuell einstudiertes Showprogramm präsentierten.

Nach einem kurzen Regenschauer eröffnete der austragende Musikverein St. Leonhard pünktlich um 14:30 Uhr die Marschwertung. Der Wettergott zeigte sich bis auf ein kurzes Regen-Intermezzo gnädig und so konnte auch das Gesamtspiel aller teilnehmenden Musikerinnen und Musiker vor zahlreichen Ehrengästen an der Ehrentribüne stattfinden. Anschließend zogen die Teilnehmer ins Festzelt, um der Bekanntgabe der Wertungsergebnisse entgegen zu fiebern.

Im Festzelt machten die Musikkapelle Forstau und „Brassaranka“ Stimmung für die zahlreich angereisten Gäste. Die Helferinnen und Helfer des Musikvereins St. Leonhard garantierten ihrerseits einen reibungslosen Ablauf bei der Bewirtung der Besucher und so erreichte die Spannung ihren Höhepunkt, als um etwa 22 Uhr die Bekanntgabe der offiziellen Ergebnisse der Marschwertung erfolgte.

Und da ließ sich die Jury – wie bereits erwähnt – bei der Benotung nicht lumpen: Trotz strenger Wertungskriterien konnten alle 28 angetretenen Musikkapellen einen ‚Ausgezeichneten Erfolg’ erringen. Zur Tages-Bestleistung mit stolzen 96,50 Punkten marschierte der Musikverein Neumarkt unter der Führung von Bezirksstabführer Fritz Maurer mit dem Showprogramm „Vom Marsch über Walzer zum Pop“.

„Die Leistungen der Musikkapellen im Bezirk Freistadt werden von Jahr zu Jahr immer besser. Offenbar zeigen die Schulungen der Stabführer sowie die regelmäßige Teilnahme an den Marschwertungen ihre Wirkung“, lobten die Wertungsrichter. Hoch erfreut zeigte sich auch Freistadts OÖBV-Bezirksobmann Franz Jungwirth: „Danke an den Musikverein St. Leonhard für die gelungene Planung und Durchführung und an das Team um Obmann Ernst Steininger für die angenehme Zusammenarbeit bei der Planung dieser Großveranstaltung.“

