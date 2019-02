Marlies Barth-Miesenberger ist neue Bezirks-Kapellmeisterin in Freistadt

FREISTADT. Über engagierte Jugendarbeit gelangte Kapellmeisterin an die Spitze der Freistädter Musikkapellen.

Bezirksobmann Franz Jungwirth gratuliert der neuen Bezirkskapellmeisterin Marlies Barth-Miesenberger und Stellvertreter Andres Cerenko zur neuen Aufgabenverteilung. Bild: OÖBV Bezirksleitung Freistadt

Zur neuen Bezirkskapellmeisterin für den Bezirk Freistadt bestellte Oberösterreichs Blasmusikverband Marlies Barth-Miesenberger. Die Kapellmeisterin der Stadtkapelle Freistadt ist im Blasmusikverband keine Unbekannte: SIe arbeitet bereits seit 13 Jahren in der Bezirksleitung mit und übt dort die Funktion der Bezirks-Jugendreferentin sowie zuletzt der Bezirkskapellmeister-Stellvertreterin aus.

Barth-Miesenbergers Vorgänger Andreas Cerenko arbeitet ebenfalls schon seit 16 Jahren in der Bezirksleitung des Blasmusikverbandes mit und war knapp 13 Jahre lang als Bezirkskapellmeister tätig. „Es ist eine enorme Erleichterung nach so langer Zeit, die Funktion des Bezirkskapellmeisters mit Vertrauen und Zuversicht in jüngere Hände übergeben zu können“, sagt Cerenko über den nun vollzogenen Wechsel an der Spitze. „In der Bezirksleitung arbeiten wir in den einzelnen Referaten ohnehin in Teams zusammen und ich bleibe als Bezirkskapellmeisterin-Stellvertreter sowie als Bewerter bei Konzertwertungen weiterhin im Oberösterreichischen Blasmusikverband tätig.“

Der Funktionen-Tausch wurde von Andreas Cerenko bereits bei der Bezirksversammlung in Kaltenberg vorgeschlagen und einstimmig angenommen. Weiters wurde Manfred Baumgartner vom Musikverein Bad Zell als Bezirks-Beitrat kooptiert. „Mit diesem neuen und gleichzeitig bewährten Team, sind wir für die bevorstehenden Großereignisse wie dem Bezirksmusikfest und den Bläsertagen in Kaltgenberg bestens aufgestellt“, freut sich auch Bezirksobmann Franz. Jungwirth über die Taktstock-Übergabe und die Verstärkung des Bezirksleitungs-Teams.

