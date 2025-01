Mariä Lichtmess beendete am Unterkagererhof die Weihnachtszeit

Der Verein Freilichtmuseum Unterkagererhof lädt am Samstag, dem 1. Februar, zur Lichtmessfeier auf den Unterkagererhof ein. Um 17 Uhr ist Treffpunkt beim Lagerfeuer, ab 19 Uhr laden "De Strawanza" zu einem Stubenkonzert ein.

Als "Schlenkeltag" war das Marienfest Mariä Lichtmess, am 2. Februar, einer der wichtigsten Tage im bäuerlichen Jahresablauf. Die Dienstboten bekamen vom Bauern zu dem Jahreslohn ihr Dienstbüchlein ausgehändigt. Viele Dienstboten wechselten ihren Dienstherrn: freiwillig oder weil sie nicht mehr angestellt wurden. Mit der rasch zunehmenden Tageslänge begann auch die Arbeit der Bauern nach der Winterpause wieder. Das Fest, das traditionell 40 Tage nach Weihnachten gefeiert wird, bedeutete früher auch das Ende der Weihnachtszeit, wo traditionell die Krippe in den Stuben abgebaut und der Christbaum abgeräumt wurde. Das Team des Freilichtmuseums Unterkagererhof lädt heuer zur Lichtmessfeier auf den Unterkagererhof ein. "Wir freuen uns gemeinsam über die "rasch länger werdenden Tage und den herannahenden Frühling." Treffpunkt ist um 17 Uhr beim Lagerfeuer. "Wer mag, kann seinen nicht geschmückten Christbaum mitbringen und ins Feuer geben – ein symbolischer Abschied von der Weihnachtszeit", heißt es. Um 19 Uhr laden "De Strawanza" zu einem Konzert in die Stube ein. Mit ihren einzigartigen Klängen von Drehorgel, Saxofon und Gitarre heißen sie das neue Jahr willkommen – mit Eigenkompositionen wandernd zwischen französischem Walzer, Swing, Jazz und Tango. Eintritt: freiw. Spende.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper